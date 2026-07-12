В марте 2024 года его задержали, а в мае 2025 года осудили на 3 года за хищение 1 млрд тенге ($2 млн).
На основании решения суда неотбытую часть срока заменили на штраф, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе КУИС МВД Казахстана.
АЛМАТЫ, 12 июл — Sputnik. Бывший вице-министр культуры Ерлан Кожагапанов, осужденный за хищение, выходит на свободу.
В марте 2024 года его задержали, а в мае 2025 года осудили на 3 года за хищение 1 млрд тенге ($2 млн).
На основании решения суда неотбытую часть срока заменили на штраф, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе КУИС МВД Казахстана.