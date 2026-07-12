Пострадали вековые дубы: ураган повалил более 200 деревьев в Павловском парке

Как сообщили в музее, сильный ветер вырвал с корнем деревья на Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других аллеях. Среди утраченных — старый дуб на берегу реки Славянки, который специалисты пытались сохранить в течение последних двух лет.