Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое охранников подрались в Московском районе Петербурга

Конфликт между сотрудниками службы безопасности произошёл вечером 11 июля у торгового центра «Электра» на Московском проспекте. Один из охранников госпитализирован с тяжёлыми травмами, двое подозреваемых задержаны на следующий день в Янино-1.

Источник: Piter.TV

Вечером 11 июля у торгового центра «Электра» в Московском районе Петербурга произошёл конфликт между сотрудниками службы безопасности. В полицию позвонил охранник и сообщил, что его 49-летнего коллегу избили неизвестные. Пострадавшего госпитализировали с травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью.

В субботу утром, 12 июля, подозреваемых задержали на Цветном бульваре в посёлке Янино-1. Ими оказались жители Ленинградской области в возрасте 29 и 24 лет, также работающие охранниками. Возбуждено уголовное дело, обоих мужчин отправили в изолятор временного содержания.