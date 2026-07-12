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Мужчину унесло ветром на надувном матрасе на озере Шалкар

На озере Шалкар в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области спасатели МЧС помогли отдыхающему, которого сильным ветром унесло далеко от берега на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Инцидент произошел во время рейдового мероприятия. Во время купания мужчина оказался далеко от суши из-за сильного порыва ветра. Сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего, доставили его на берег и убедились, что его жизни ничего не угрожает.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

В МЧС напомнили, что надувные матрасы и другие подобные плавательные средства нельзя использовать при сильном ветре. Спасатели также призвали не отплывать далеко от берега, чтобы избежать опасных ситуаций.

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