Мужчину унесло ветром на надувном матрасе на озере Шалкар

Инцидент произошел во время рейдового мероприятия. Во время купания мужчина оказался далеко от суши из-за сильного порыва ветра. Сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего, доставили его на берег и убедились, что его жизни ничего не угрожает.
Медицинская помощь мужчине не понадобилась.
В МЧС напомнили, что надувные матрасы и другие подобные плавательные средства нельзя использовать при сильном ветре. Спасатели также призвали не отплывать далеко от берега, чтобы избежать опасных ситуаций.
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