Ребенок умер в больнице Севастополя — Следком взял дело на контроль

«В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра», — уточняют обстоятельства произошедшего в ведомстве.