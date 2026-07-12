Ребенок умер в больнице Севастополя — Следком взял дело на контроль

«В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра», — уточняют обстоятельства произошедшего в ведомстве.
Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело.
Председатель СК России дал поручение руководителю СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.