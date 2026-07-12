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Ребенок умер в больнице Севастополя — Следком взял дело на контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

«В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра», — уточняют обстоятельства произошедшего в ведомстве.

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело.

Председатель СК России дал поручение руководителю СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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