В Волгограде задержали троих за незаконный оборот банковских карт

Сотрудники уголовного розыска ОП № 2 Управления МВД России по Волгограду задержали троих молодых людей за незаконный оборот средств платежей. Организатором схемы выступил 21-летний житель Волгограда, который предложил знакомой «легкий заработок» через оформление карты на ее имя.
По данным следствия, девушка оформила банковскую карту и передала организатору реквизиты и пароли доступа, получив за это 3000 рублей. Осознавая, что счет будет использован в преступных целях, злоумышленник перепродал карту своему 22-летнему приятелю.
Далее молодой человек передал карту неустановленному лицу, которое проводило по ней несанкционированные финансовые операции. По данному факту в отношении всех трех фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 187 УК РФ.
Волгоградцам в полиции напомнили: передача банковской карты, реквизитов или паролей доступа третьим лицам за вознаграждение — уголовное преступление. При поступлении подобных предложений «легкого заработка» нужно отказаться и не сообщать данные карты посторонним людям.
Ранее сообщалось, что 19-летнего волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику.