Москвичка надоумила волгоградца на преступную схему с кредитами

Когда наступал срок погашения, мужчина по совету сообщницы переставал платить, заявляя, что подпись в договоре не его. Банки подавали в суд, и разбирательства замораживали сроки выплат. Женщина консультировала его по всем шагам, помогала скрывать залоговое имущество, а также продала ему неликвидную дебиторскую задолженность, которая не могла быть взыскана, — её документы мужчина предъявлял в суд как якобы обеспечение долгов.