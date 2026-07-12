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В Башкирии на водохранилище сломался катер с пятью взрослыми и ребенком

Из-за жаркой погоды в Башкирии произошло несколько ЧП на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На озере Кандрыкуль в Туймазинском районе жительница Белебея на надувном матрасе уплыла далеко от берега, а житель Октябрьского переоценил свои силы и не смог доплыть до берега. Их эвакуировали спасатели.

На Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе во время купания мужчина ударился о дно и получил травму головы. Спасатели оказали ему первую помощь.

На Павловском водохранилище в Нуримановском районе спасатели эвакуировали с сапборда жительницу Уфы, а также оказали помощь пятерым взрослым и ребенку, у которых сломался катер. Всех доставили на берег.