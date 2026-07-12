В Ростовской области арендатор гаража ограбил хозяина

В городе Шахты Ростовской области полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который обокрал своего знакомого.
Мужчина арендовал у приятеля гараж, но решил использовать его как источник наживы. Целый месяц он планомерно вывозил из постройки имущество: утащил холодильник, велосипеды, аудиосистему, фарфоровые сервизы и металлолом.
Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей. Часть похищенного вор успел сбыть, однако полиция нашла и вернула хозяину остальные вещи.
Теперь арендатору предстоит ответить по закону: возбуждено уголовное дело о краже, а сам фигурант находится под подпиской о невыезде.