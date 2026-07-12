В Сочи задержали мужчину, который приставал к женщине и детям

В дежурную часть полиции Центрального района Сочи поступило сообщение от туристки из Ростова-на-Дону. Женщина рассказала, что незнакомый мужчина приставал к ней и ее детям, после чего устроил драку.
Полицейские быстро нашли драчуна и задержали. Им оказался 49-летний приезжий из Кропоткина. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ).
От прохождения медосвидетельствования он отказался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.