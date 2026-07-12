В Волге в центре Волгограда обнаружили тело мужчины

В Центральном районе Волгограда местные жители заметили на поверхности Волги тело мужчины и вызвали спасателей. Специалисты поисково-спасательного подразделения подняли тело из воды и доставили его на берег.
После подъема на берег тело передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Личность мужчины и причина смерти на данный момент неизвестны.
По словам представителей поисково-спасательной службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работа на месте происшествия продолжается.
Ранее сообщалось, как волгоградцы сами потушили пожар в подъезде жилого дома.