Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

66-летняя водитель Suzuki погибла в ДТП в Серове

66-летняя женщина — водитель автомобиля Suzuki Wagon R Solio погибла в ДТП в Серове (Свердловская область), врезавшись в опору светофора, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла 11 июля на ул. Ленина. По данным ГАИ, водитель не выдержала безопасного интервала до ехавшей впереди машины Kaiyi E5. После касательного столкновения ее автомобиль въехал в опору светофора. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.

Стаж вождения погибшей составлял 19 лет, к административной ответственности она ранее не привлекалась. В момент ДТП женщина находилась в автомобиле одна, была пристегнута ремнем безопасности.

22-летний водитель и пассажир Kaiyi E5 не пострадали. Стаж вождения водителя второй иномарки составлял четыре года, к административной ответственности он привлекался 14 раз.