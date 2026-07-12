66-летняя водитель Suzuki погибла в ДТП в Серове

Авария произошла 11 июля на ул. Ленина. По данным ГАИ, водитель не выдержала безопасного интервала до ехавшей впереди машины Kaiyi E5. После касательного столкновения ее автомобиль въехал в опору светофора. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.