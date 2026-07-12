Два подростка пострадали в аварии с питбайком в Ростовской области

В станице Кировской Кагальницкого района 12 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации региональной Госавтоинспекции, аварию спровоцировал несовершеннолетний юноша, управлявший питбайком без водительского удостоверения. Не соблюдя безопасную дистанцию, он врезался в легковой автомобиль Toyota Avensis, который в тот момент поворачивал во двор. В итоге травмы получили как сам водитель мототехники, так и его 15-летний пассажир. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.