Белорус всерьез пришел в ГАИ поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые, но настоящие

Житель Волковысского района пришел в МРЭО местной Госавтоинспекции с целью поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые, но настоящие. Историю рассказывают в управлении Государственного комитета судэкспертиз по Гродненской области.
В пакете документов, предоставленных мужчиной, оказалось удостоверение на право управления транспортным средством.
«В ходе проверки сотрудниками установлено, что водительское удостоверение с данным номером выдавалось другому человеку, а заявитель действующего удостоверения не имеет», — рассказывают в ГКСЭ.
Именно в его Волковысском межрайонном отделе оказался сомнительный документ после его изъятия милицией. Эксперты провели судебную техническую экспертизу, и вот что она показала:
«Бланк водительского удостоверения Республики Беларусь изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы».
Крайне уверенному в себе белорусу оставалось лишь пояснить, что права он купил в России через интернет. Все факты проверяются Волковысским РОВД.