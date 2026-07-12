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Белорус всерьез пришел в ГАИ поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые, но настоящие

Белорус пришел в ГАИ поменять истекшие поддельные права на новые и настоящие.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волковысского района пришел в МРЭО местной Госавтоинспекции с целью поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые, но настоящие. Историю рассказывают в управлении Государственного комитета судэкспертиз по Гродненской области.

В пакете документов, предоставленных мужчиной, оказалось удостоверение на право управления транспортным средством.

«В ходе проверки сотрудниками установлено, что водительское удостоверение с данным номером выдавалось другому человеку, а заявитель действующего удостоверения не имеет», — рассказывают в ГКСЭ.

Именно в его Волковысском межрайонном отделе оказался сомнительный документ после его изъятия милицией. Эксперты провели судебную техническую экспертизу, и вот что она показала:

«Бланк водительского удостоверения Республики Беларусь изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы».

Крайне уверенному в себе белорусу оставалось лишь пояснить, что права он купил в России через интернет. Все факты проверяются Волковысским РОВД.

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