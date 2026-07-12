«В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Собянин сообщил об отражении атаки 300 дронов
За последние сутки в направлении Московского региона было зафиксировано около 300 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, значительная часть из них была нейтрализована средствами противовоздушной обороны на дальних подступах.