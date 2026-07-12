На 62-м году жизни скончалась известный нижегородский невролог Елена Антипенко

Елена Антипенко была доктором медицинских наук, профессором и много лет возглавляла кафедру неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета. Также она консультировала пациентов Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.