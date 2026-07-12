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В Ростовской области с начала купального сезона утонули 22 человека

На Дону за это лето утонули трое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала купального сезона утонули 22 человека. Об этом сообщили в региональном МЧС. Среди погибших было трое детей.

По данным экстренного ведомства, большая часть этих трагических случаев произошла в местах, не оборудованных для безопасного купания. Чтобы предотвратить новые происшествия, спасатели перешли на усиленный режим работы.

— Сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды. Так, недавно проверили пляжи в Азовском районе, — сказали в ведомстве.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростове утонул 16-летний подросток. Тело нашли акватории реки Дон в районе Зеленого острова.

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