Сказал, что нашел, а оказалось — купил: в Тольятти пассажира такси поймали с наркотиками

Когда у мужчины поинтересовались, нет ли у него с собой запрещенных веществ, он ответил, что в его портмоне лежит пакетик с наркотиком, который он нашел и оставил для собственного употребления. Так пассажир такси попытался выдать запрещенное вещество за случайную находку.