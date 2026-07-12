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Сказал, что нашел, а оказалось — купил: в Тольятти пассажира такси поймали с наркотиками

В Тольятти будут судить пассажира такси с наркотиком в портмоне.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти перед судом предстанет 22-летний ранее судимый за грабеж житель Жигулевска. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции на КПП «Рубеж» с наркотическим средством в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Для проверки было остановлено такси. Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажира, который сильно нервничал и просил ускорить процедуру», — говорится в сообщении ведомства.

Когда у мужчины поинтересовались, нет ли у него с собой запрещенных веществ, он ответил, что в его портмоне лежит пакетик с наркотиком, который он нашел и оставил для собственного употребления. Так пассажир такси попытался выдать запрещенное вещество за случайную находку.

Однако сотрудники полиции нашли в его телефоне переписку с наркомаркетом, после чего он сознался в покупке. Оказывается, во время распития спиртного мужчина заказал наркотик через интернет, забрал из тайника, часть употребил сразу, а остальное оставил в портмоне, планируя использовать после поездки с братом в Тольятти. Уголовное дело направлено в суд.