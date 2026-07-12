12 БПЛА, ДТП с грудничками и отключение воды

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом и других событиях дня — в материале vrn.aif.ru.
Атаки ВСУ.
Утром 12 июля губернатор Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
При этом сообщается о жертвах атак ВСУ в соседних регионах. Утром 12 июля врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил печальную новость: в Грайвороне в результате очередной целенаправленной атаки ВСУ на мирных жителей погиб ребёнок. 13-летний мальчик пострадал поздно вечером 11 июля. Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В течение дня в оперштабе региона сообщили ещё об одном погибшем и трех раненных от действий ВСУ.
Днем в Курской области две женщины получили осколочные ранения ног в результате атаки ВСУ в Рыльском районе. Одну из пострадавших FPV-дрон атаковал в селе Крупец, другую — в городе Рыльске.
Отключения горячей воды.
В Воронеже продолжается подготовка теплоэнергетического хозяйства города к новому отопительному сезону. На неделе с 13 по 19 июля горячую воду отключат в 720 домах, расположенных во всех районах города. График опубликовала городская администрация.
Авария с двумя грудными детьми и тремя взрослыми.
У дома № 72 на улице Полевой в Воронеже накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадало пять человек. По предварительным данным, около 19:50 27-летний водитель автомобиля Skoda Rapid двигаясь со стороны проспекта Горняков в направлении улицы Полевой и поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю Honda, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.
В результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров: 5-месячный малыш, ехавший в Skoda, и пассажиры Honda Vezel: 6-месячный мальчик и 50-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.
279 штрафов для пользователей СИМ.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что за шесть месяцев нынешнего года на дорогах Воронежа зафиксировали 16 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Причём 11 из 16 аварий произошли с участием несовершеннолетних водителей самокатов. Всего за полугодие к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлекли 279 пользователей СИМ.
В Воронеже в рамках профилактической акции планируют усиленные рейды и разъяснительные беседы как с самими несовершеннолетними водителями, так и с их родителями.