В Красноуфимске полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

Предположительно, родители ребенка оставили окно открытым, на нем не было специальных блокираторов. В администрации напомнили родителям маленьких детей о том, что оставлять их без присмотра в комнате с открытым окном нельзя даже на одну минуту. Даже наличие москитной сетки не является гарантией безопасности. Сетки не выдерживают веса ребенка.