В Бангладеш во время наводнения погибли более 50 человек

«Ситуация с наводнениями в семи районах юго-восточных и северо-восточных регионов страны ухудшилась из-за непрекращающихся проливных дождей, подъема уровня воды в верховьях рек и оползней, в результате чего погиб уже 51 человек», — говорится в публикации издания.