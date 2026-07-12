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В Бангладеш во время наводнения погибли более 50 человек

Business Standard: при наводнении в Бангладеш погиб 51 человек, 39 пострадали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Наводнение в Бангладеш, затронувшее семь районов страны, унесло жизни по меньшей мере 51 человека, еще 39 пострадали, сообщает издание Business Standard.

«Ситуация с наводнениями в семи районах юго-восточных и северо-восточных регионов страны ухудшилась из-за непрекращающихся проливных дождей, подъема уровня воды в верховьях рек и оползней, в результате чего погиб уже 51 человек», — говорится в публикации издания.

Согласно сообщению, еще 39 человек пострадали в результате наводнений или вызванных ими происшествий.

В общей сложности разгул стихии затронул более миллиона жителей Бангладеш, пишет издание.

Согласно сообщению портала Prothomalo, сильные дожди, ставшие причиной наводнений, начались в области Чаттограм на юго-востоке Бангладеш 4 июля. Впоследствии наводнения распространились также на соседние районы страны.