Три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по автомобилю в Энергодаре

Три мирных жителя скончались в результате удара по автомобилю в Энергодаре в Запорожской области. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», — сообщил Балицкий.
По его словам, другие беспилотники находились в районе атаки и не давали возможность оказать помощь пострадавшим в оперативном режиме. Кроме того, Балицкий выразил соболезнования родственниках погибших и добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что четыре человека погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энергодаре.