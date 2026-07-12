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Три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по автомобилю в Энергодаре

Дрон ВСУ целенаправленно атаковал автомобиль в Запорожской области, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Три мирных жителя скончались в результате удара по автомобилю в Энергодаре в Запорожской области. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», — сообщил Балицкий.

По его словам, другие беспилотники находились в районе атаки и не давали возможность оказать помощь пострадавшим в оперативном режиме. Кроме того, Балицкий выразил соболезнования родственниках погибших и добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что четыре человека погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энергодаре.

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