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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооружённых формирований на автобусную остановку в городе Энергодаре», — приводятся её слова в телеграм-канале СК.

Следователи осматривают место происшествия и собирают доказательства. Экспертам также предстоит определить тип и модель аппарата, использованного для атаки.

Напомним, дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области. За сутки в регионе погибли четыре человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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