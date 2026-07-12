СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооружённых формирований на автобусную остановку в городе Энергодаре», — приводятся её слова в телеграм-канале СК.
Следователи осматривают место происшествия и собирают доказательства. Экспертам также предстоит определить тип и модель аппарата, использованного для атаки.
Напомним, дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области. За сутки в регионе погибли четыре человека.
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