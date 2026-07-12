Жительница Нижнего Новгорода получила перелом позвонка после конной прогулки

По словам пострадавшей, сначала руководство конного клуба обещало компенсировать расходы на МРТ, однако позже отказалось это делать и предложило решать вопрос через юристов. Девушка утверждает, что также просила предоставить записи с камер наблюдения, однако их ей не показали. Сейчас нижегородка обратилась в полицию, зафиксировала полученные травмы и готовит иск в суд.