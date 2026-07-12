С открытия купального сезона в Ростовской области утонули 22 человека

Как сообщает донское ГУ МЧС, с начала лета в Ростовской области зарегистрировано 22 случая гибели людей на воде. К сожалению, среди утонувших оказались трое несовершеннолетних.
В ведомстве подчёркивают, что подавляющее большинство трагедий произошло в «диких» местах, которые не оборудованы и не приспособлены для безопасного отдыха на воде. Чтобы не допустить новых инцидентов, спасатели переведены на усиленный график несения службы.
«Профилактические рейды организуются на ежедневной основе. В частности, недавно инспекторы обследовали прибрежные зоны в Азовском районе», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.
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