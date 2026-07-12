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Два человека ранены в результате налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгородскую область, в результате нападения ранения получили два человека. Информацией поделились в оперштабе региона.

Источник: Life.ru

«В селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому. Женщину с ранением грудной клетки, переломами плеча и лопатки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сказано в тексте.

Второй удар дрона ВСУ пришёлся по машине в посёлке Октябрьский. Мужчина получил осколочные ранения ног и был госпитализирован. Местные власти также продолжают оценивать ущерб, нанесённый атакой противника.

Ранее сообщалось, что женщина погибла, а четыре мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. В ночь на 12 июля силовые структуры сбили над городом пять беспилотников, однако полностью избежать последствий налёта не удалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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