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FPV-дроны ВСУ мешали эвакуации погибших при атаке в Энергодаре

12 июля боевики ВСУ атаковали легковую машину в Энергодаре, погибли три мирных жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Энергодаре Запорожской области украинские FPV-дроны мешали эвакуации погибших при атаке на гражданский автомобиль. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в районе КПП-2. Но даже после удара противник не остановился, добавил глава города.

«Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно», — написал Пухов в «Максе».

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 12 июля, украинские боевики атаковали легковую машину в Энергодаре при помощи беспилотников, погибли три мирных жителя. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, FPV-дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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