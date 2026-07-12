FPV-дроны ВСУ мешали эвакуации погибших при атаке в Энергодаре

В Энергодаре Запорожской области украинские FPV-дроны мешали эвакуации погибших при атаке на гражданский автомобиль. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Он отметил, что FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в районе КПП-2. Но даже после удара противник не остановился, добавил глава города.
«Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно», — написал Пухов в «Максе».
Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 12 июля, украинские боевики атаковали легковую машину в Энергодаре при помощи беспилотников, погибли три мирных жителя. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, FPV-дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.