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Россия направила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи и мобильный госпиталь

МЧС России передало властям Венесуэлы 22 тонны груза в рамках помощи республике после разрушительного землетрясения. Доставлены продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Кроме того, в страну прибыл мобильный госпиталь Минздрава России с оборудованием и врачами, которые будут помогать раненым. Операция проводилась по поручению президента Владимира Путина.

«МЧС России передало гуманитарную помощь для населения Венесуэлы… Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении.

Двойное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Число погибших достигло 4333 человек, во временных лагерях размещены более 18 тысяч жителей.

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