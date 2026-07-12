Россия направила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи и мобильный госпиталь

Кроме того, в страну прибыл мобильный госпиталь Минздрава России с оборудованием и врачами, которые будут помогать раненым. Операция проводилась по поручению президента Владимира Путина.
Двойное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Число погибших достигло 4333 человек, во временных лагерях размещены более 18 тысяч жителей.
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Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше