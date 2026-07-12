Подросток на велосипеде пробил голову годовалой девочке в Москве

В Москве годовалая девочка получила травму головы после столкновения с подростком на велосипеде. О случившемся пишет Baza. Инцидент произошёл на детской площадке в ЖК «Западный порт». Девочка проходила мимо качелей, когда на неё на большой скорости влетел один из велосипедистов. Второй подросток ехал рядом. После происшествия оба скрылись.