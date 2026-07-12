В Бангладеш при наводнениях погиб 51 человек, пострадали 39

Ранее сообщалось, что 14−15 июля в Приморском крае ожидаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер до 22−28 м/с из-за влияния остатков супертайфуна «Бави» на атмосферный фронт. Также возможен подъём воды в малых реках и подтопления, но катастрофического наводнения не прогнозируется. На Тайване после тайфуна «Бави» пострадали 113 человек, более 14 тысяч жителей эвакуированы, без света остались свыше 234 тысяч домохозяйств. Сотни российских туристов застряли в Китае и не могут вылететь домой из-за стихии.