Полуголый житель Уфы внезапно напал на человека на улице с электрошокером

В жилом районе Инорс в Уфе полуголый местный житель в воскресенье, 12 июля, вышел из подъезда вместе с девушкой, после чего подошел к сидевшему рядом курьеру и напал на него с электрошокером. Позднее пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз.
— Неадекват напал на меня с шокером, угрожал убийством, бежал за мной. Я убежал. Спустя полчаса он вновь появился, переоделся. Начал подзывать, как котенка, со словами: «Если не убежишь, я тебя не трону. Подойди-ка», — рассказал курьер в соцсетях.
Он решил уйти от незнакомца, но тот погнался за ним с пакетом «с подозрительными вещами» в руках. Курьер скрылся от мужчины в торговом центре, а тот ушел в сторону леса.
Позднее в ГУ МВД России по республике заявили, что устанавливают личность нападавшего для привлечения к ответственности, передает Ufa1.ru.
10 июля у автобусной остановки на Ставропольской улице в столичном районе Люблино мужчина ударил удочкой по голове 37-летнего москвича, после чего украл у него деньги и мобильный телефон.