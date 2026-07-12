Полуголый житель Уфы внезапно напал на человека на улице с электрошокером

В жилом районе Инорс в Уфе полуголый местный житель в воскресенье, 12 июля, вышел из подъезда вместе с девушкой, после чего подошел к сидевшему рядом курьеру и напал на него с электрошокером. Позднее пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз.