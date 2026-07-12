Военный врезался в посетителей ярмарки в Чили, погибли минимум шестеро

Накануне в Краснодаре задержали 26-летнего мужчину, который на грузовом фургоне наехал на группу людей. По версии следствия, сначала он сбил компанию молодых людей, а затем ещё одного мужчину — протащил его по асфальту и скрылся. В результате один пострадавший — 28-летний житель Ростовской области — погиб. Остальные участники инцидента успели отскочить в сторону и получили необходимую помощь.