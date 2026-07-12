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Беспилотник атаковал буровую платформу в Кувейте, ранен один человек

Один человек пострадал в результате удара беспилотного летательного аппарата по морской буровой платформе в территориальных водах Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.

Источник: Life.ru

По его словам, атаке подверглась платформа Кувейтской нефтяной компании, что привело к материальному ущербу и ранению одного из работников. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кроме того, нападению подверглись три сухопутных пограничных пункта на севере страны, там также зафиксирован материальный ущерб.

Ранее стало известно о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм. По информации СМИ, они могут быть связаны с перестрелкой в Ормузском проливе.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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