В Самаре второй раз за день закрыли небо над Курумочем

«Объявлен план “Ковер”. Закрыто воздушное пространство на всех высотах в районе аэропорта “Курумоч”, — сообщил глава региона.
Напомним, утром 12 июля в Курумоче уже вводили план «Ковер». Регион атаковали БПЛА, погиб мужчина. Еще трое человек, включая ребенка, пострадали. В 9:12 небо над самарским аэропортом снова открыли. Об этом сообщал Вячеслав Федорищев.
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