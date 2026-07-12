В Самаре второй раз за день закрыли небо над Курумочем

Напомним, утром 12 июля в Курумоче уже вводили план «Ковер». Регион атаковали БПЛА, погиб мужчина. Еще трое человек, включая ребенка, пострадали. В 9:12 небо над самарским аэропортом снова открыли. Об этом сообщал Вячеслав Федорищев.