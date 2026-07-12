Семь городов ДНР остались без воды из-за прорыва магистрального водовода

На месте повреждения уже работают ремонтные бригады. Для скорейшего устранения порыва мобилизованы все необходимые силы и спецтехника. В ведомстве предупредили, что после завершения ремонта потребуется время на заполнение резервуаров и восстановление давления в системе. Подача воды в дома начнётся поэтапно, по мере заполнения сети.