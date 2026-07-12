Семь городов ДНР остались без воды из-за прорыва магистрального водовода

Под отключение попали Енакиево, Углегорск, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Ждановка, Кировское и Шахтёрск. Причиной аварии стал гидроудар, который произошёл после аварийного отключения электроэнергии на фильтровальных станциях.
На месте повреждения уже работают ремонтные бригады. Для скорейшего устранения порыва мобилизованы все необходимые силы и спецтехника. В ведомстве предупредили, что после завершения ремонта потребуется время на заполнение резервуаров и восстановление давления в системе. Подача воды в дома начнётся поэтапно, по мере заполнения сети.
Начисления за водоснабжение на время ремонтных работ производиться не будут. В Минстрое принесли извинения за временные неудобства и заверили, что делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи воды.
Накануне Life.ru рассказывал, что циклон принёс в Тверскую область грозы и ливни. В Твери ураганный ветер повалил деревья, а часть улиц ушла под воду. МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом усилении ветра до 25 м/с и грозах. Гидрометцентр установил в регионе оранжевый уровень погодной опасности.
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