Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесной пожар накрыл север Уэльса дымом и вынудил жителей покинуть дома

Жителей нескольких деревень на севере Уэльса эвакуировали из-за сильного задымления от лесного пожара. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Источник: Life.ru

В Уэльсе эвакуировали жителей деревень из-за лесного пожара. Видео © X / Last of Fireflies.

«С учётом площади и сложности инцидента на его устранение потребуется какое-то время», — заявила представитель пожарно-спасательной службы Северного Уэльса Дженнингс.

Возгорание началось утром в воскресенье в горной местности неподалёку от города Конуи. Спасатели продолжают тушение, однако ликвидацию осложняют масштаб охваченной огнём территории и погодные условия.

На большей части Англии сохраняется экстремальная жара, а риск новых возгораний оценивается как очень высокий. С 16 июля опасность может вырасти до исключительно высокой.

Ранее в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали 43 пожара. К тушению привлекали сотрудников лесной охраны, десантников авиационной службы, вертолёты и спецтехнику «Казавиалесоохраны». Девять возгораний произошли в учреждениях, подведомственных местным властям, ещё 34 — непосредственно на территории лесного фонда.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.