В четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля и Чебоксар, а также Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Во Внуково ограничения были сняты в 07:17. Меры приняты для безопасности полётов, пассажирам рекомендовано проверять расписание на табло и у авиакомпаний.