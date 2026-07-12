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Пассажир автобуса в Москве присвоил себе 500 тысяч рублей и попал под статью УК

В столичном районе Северное Бутово пассажир автобуса обнаружил в салоне 500 тысяч рублей и решил присвоить их себе. Позднее мужчину задержали. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В столичном районе Северное Бутово пассажир автобуса обнаружил в салоне 500 тысяч рублей и решил присвоить их себе. Позднее мужчину задержали. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Находясь в салоне автобуса, мужчина обнаружил в спинке кресла папку с 500 тысячами рублей. Вместо того чтобы заявить о находке, он забрал деньги себе, — говорится в сообщении.

После случившегося 35-летняя жительница Московской области узнала о пропаже средств и обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого на улице Академика Глушко. Они изъяли похищенные средства и вернули владелице, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о краже. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, передает канал ведомства в мессенджере МАКС.

19 июня в подмосковной Балашихе суд приговорил гражданина Кубы к 3,5 года лишения свободы в колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тысяч рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо одному полицейскому и ранил ножом другого. Иностранец был одет в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги.

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