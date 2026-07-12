Минобороны России отчиталось об уничтожении за день 220 БПЛА

Средства ПВО России с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 220 беспилотников ВСУ над девятью регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом заявила пресс-служба российского Минобороны.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.
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