Голова вот-вот лопнет: Петербурженка попала в больницу после обычного окрашивания

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Новосибирска, у которого после прогулки на сапборде сильно опухла голова. Егор отправился кататься по Обскому морю в жаркий солнечный день. Перед выходом на воду он нанёс солнцезащитный крем — аллергии у него раньше не было. Но через некоторое время мужчина заметил, что голова стала опухать. Глаза открывались с трудом, а на макушке образовался серьёзный солнечный ожог.