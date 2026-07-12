Австралиец умер в миграционном центре Бали, не дождавшись депортации

Ранее в Турции умер российский капитан дальнего плавания, которому стало плохо во время работы на судне. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи почти месяц боролись за его жизнь. Сейчас родственники оформляют документы для возвращения тела в Россию. У погибшего остались жена и двое детей.