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В Пермском крае завершены работы по ликвидации последствий паводка в селе

На месте продолжают дежурить экстренные службы.

Работы по ликвидации последствий паводка в селе Кын завершили, сообщает МЧС Прикамья.

После сильных ливней в селе Кын вышла из берегов река и затопила дороги. Мощным потоком воды унесло девушку, её поиски до сих пор продолжаются.

В МЧС Пермского края рассказали, что в селе завершены основные работы по восстановлению последствий потопа. В Кыне расчистили дороги от поваленных деревьев, организовали переправу между берегами и построили временный мост.

«Сотрудники МЧС России провели подомовой обход, оказали психологическую и медицинскую помощь жителям. С помощью беспилотной авиации проведена разведка местности», — рассказали в ведомстве.

В селе продолжают работать экипажи скорой помощи и полиции.

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