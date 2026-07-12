В Пермском крае завершены работы по ликвидации последствий паводка в селе

Работы по ликвидации последствий паводка в селе Кын завершили, сообщает МЧС Прикамья.
После сильных ливней в селе Кын вышла из берегов река и затопила дороги. Мощным потоком воды унесло девушку, её поиски до сих пор продолжаются.
В МЧС Пермского края рассказали, что в селе завершены основные работы по восстановлению последствий потопа. В Кыне расчистили дороги от поваленных деревьев, организовали переправу между берегами и построили временный мост.
«Сотрудники МЧС России провели подомовой обход, оказали психологическую и медицинскую помощь жителям. С помощью беспилотной авиации проведена разведка местности», — рассказали в ведомстве.
В селе продолжают работать экипажи скорой помощи и полиции.
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