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За день российские системы ПВО сбили 220 украинских беспилотников

За минувший день системы ПВО сбили 220 украинских беспилотников самолётного типа над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Ранее в Воронежской области объявли опасность БПЛА. Жителей просят сохранят спокойствие, так как силы ПВО готовы к работе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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