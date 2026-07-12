Бастрыкин взял на контроль смерть ребенка, годами лежавшего в больнице без ухода

11 июля в Telegram-канале «Защита прав женщин и детей» появилась информация о том, что 11-летний мальчик в течение шести лет находился в одной из палат больницы Севастополя. Одна из матерей разместила публикацию в Сети, ее увидела неравнодушная посторонняя женщина и начала ухаживать за мальчиком. Позднее ребенок скончался.