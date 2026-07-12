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Бастрыкин взял на контроль смерть ребенка, годами лежавшего в больнице без ухода

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье, 12 июля, потребовал представить ему доклад по делу о смерти в севастопольской больнице 11-летнего мальчика с тяжелым заболеванием, который в течение многих лет находился в учреждении без надлежащего ухода со стороны персонала.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье, 12 июля, потребовал представить ему доклад по делу о смерти в севастопольской больнице 11-летнего мальчика с тяжелым заболеванием, который в течение многих лет находился в учреждении без надлежащего ухода со стороны персонала.

11 июля в Telegram-канале «Защита прав женщин и детей» появилась информация о том, что 11-летний мальчик в течение шести лет находился в одной из палат больницы Севастополя. Одна из матерей разместила публикацию в Сети, ее увидела неравнодушная посторонняя женщина и начала ухаживать за мальчиком. Позднее ребенок скончался.

— В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра, — передает Telegram-канал ведомства.

17 апреля в Новосибирске скончался двухмесячный ребенок, которому после рождения провели сложную операцию на сердце. Мама мальчик рассказала, что причиной смерти стал септический шок — заражение крови.

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