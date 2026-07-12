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В ЛНР при атаке ВСУ на автобус пострадали два человека

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в Луганской Народной Республике, предварительно пострадали две женщины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) атаковали рейсовый автобус “Стаханов — Москва”, который следовал в столицу страны. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах», — написал он в Telegram-канале.

Позже Пасченик сообщил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы.

«Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки», — написал глава ЛНР.

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