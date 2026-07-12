«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) атаковали рейсовый автобус “Стаханов — Москва”, который следовал в столицу страны. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах», — написал он в Telegram-канале.