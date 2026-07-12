Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Turizm News: в Турции 30 человек госпитализировали после отравления в отеле

В турецком городе-курорте Кушадасы в пятизвездочном отеле, предположительно, произошло массовое отравление.

Источник: Аргументы и факты

В турецком курортном городе Кушадасы примерно 30 туристов госпитализировали из-за, предположительно, пищевого отравления в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает портал Turizm News.

«После жалоб туристов на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 человек были доставлены в больницы, начато расследование», — говорится в публикации.

По информации портала, симптомы отравления появились у отдыхающих вскоре после употребления еды, поданной по системе «все включено». Прибывшие на место бригады скорой помощи доставили пострадавших в ближайшие медучреждения, некоторых впоследствии отпустили.

Санитарные службы и районное управление сельского и лесного хозяйства организовали проверку отеля. Назначены экспертизы для установления точной причины плохого самочувствия постояльцев. Также проверку начала полиция.

Ранее сообщалось, что в Московской области в кафе отравились 19 человек.