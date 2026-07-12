Turizm News: в Турции 30 человек госпитализировали после отравления в отеле

В турецком курортном городе Кушадасы примерно 30 туристов госпитализировали из-за, предположительно, пищевого отравления в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает портал Turizm News.
«После жалоб туристов на боли в животе, рвоту и тошноту около 30 человек были доставлены в больницы, начато расследование», — говорится в публикации.
По информации портала, симптомы отравления появились у отдыхающих вскоре после употребления еды, поданной по системе «все включено». Прибывшие на место бригады скорой помощи доставили пострадавших в ближайшие медучреждения, некоторых впоследствии отпустили.
Санитарные службы и районное управление сельского и лесного хозяйства организовали проверку отеля. Назначены экспертизы для установления точной причины плохого самочувствия постояльцев. Также проверку начала полиция.
Ранее сообщалось, что в Московской области в кафе отравились 19 человек.