РЕН ТВ: Московский ЖК затопило фекалиями из-за кошачьего наполнителя в унитазе

Когда хозяев одной из квартир не было дома, соседи заметили воду, вытекающую из-под двери. Жилье оказалось полностью затоплено экскрементами и наполнителем. Пострадавшие уже потратили 30 тысяч рублей на услуги клининга, чтобы очистить полы. Также им предстоит провести дезинфекцию стоимостью минимум 40 тысяч рублей и полную замену разбухшего паркета.