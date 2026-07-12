РЕН ТВ: Московский ЖК затопило фекалиями из-за кошачьего наполнителя в унитазе

Жилой комплекс, расположенный на Нагатинской улице в Москве, затопило фекалиями из-за того, что один из жильцов на верхних этажах использовал туалет как мусоропровод для кошачьего наполнителя. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Когда хозяев одной из квартир не было дома, соседи заметили воду, вытекающую из-под двери. Жилье оказалось полностью затоплено экскрементами и наполнителем. Пострадавшие уже потратили 30 тысяч рублей на услуги клининга, чтобы очистить полы. Также им предстоит провести дезинфекцию стоимостью минимум 40 тысяч рублей и полную замену разбухшего паркета.
— Входную деревянную дверь также придется выбросить, так как она пропиталась зловонными нечистотами. Владельцы жилья намерены судиться с коммунальщиками, которые три года игнорировали жалобы на засоры, и с соседом-виновником, — говорится в публикации.
В данный момент устанавливается личность хозяина кошек, который смывал наполнитель в унитаз, передает Telegram-канал.
В мае текущего года активисты обратились в прокуратуру из-за фекального потопа в центре Архангельска: из-за постоянных подпоров в канализации на улицы выливались зловонные нечистоты.