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Пасечник: Два человека пострадали при атаке дрона на автобус Стаханов-Москва

ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ при помощи дрона атаковали автобус, который следовал из Стаханова в Москву. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус “Стаханов — Москва”, который следовал в столицу страны», — написал глава республики.

Он уточнил, что всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно, пострадали две женщины.

Пасечник отметил, что украинские националисты пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики на автодороге Донецк — Седово вблизи пгт. Старобешево атаковали рейсовый автобус, ранены 9 человек. Кроме того, на трассе Урзуф — Ялта под атаку дрона ВСУ попал грузовой автомобиль. В результате погиб водитель.

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