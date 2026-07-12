Пасечник: Два человека пострадали при атаке дрона на автобус Стаханов-Москва

Боевики ВСУ при помощи дрона атаковали автобус, который следовал из Стаханова в Москву. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».
«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус “Стаханов — Москва”, который следовал в столицу страны», — написал глава республики.
Он уточнил, что всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно, пострадали две женщины.
Пасечник отметил, что украинские националисты пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки.
Как писал сайт KP.RU, 11 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики на автодороге Донецк — Седово вблизи пгт. Старобешево атаковали рейсовый автобус, ранены 9 человек. Кроме того, на трассе Урзуф — Ялта под атаку дрона ВСУ попал грузовой автомобиль. В результате погиб водитель.