Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4490 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Ранее Родригес заявлял, что в результате землетрясений погибли 4333 человека.
«Число погибших — 4490», — говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале спикера.
По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 иностранных спасателя.
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