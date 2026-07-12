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Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В тот же день в результате атаки украинских летательных аппарат на Самарскую область погиб мужчина. Кроме того, при ударах ВСУ пострадали трое человек, включая ребенка. Губернатор региона Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В ночь с 11 на 12 июля силы ПВО сбили 349 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и другими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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